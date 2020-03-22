شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الصين سيطرت على "كورونا" بإلتزام المواطنين بالمكوث فى منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، سعادته بالإجراءات الأحترازية والوقائية التي اتخذتها المؤسسة التشريعية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حرصاً علي الصحة العامة لكافة المترددين علي المجلس ومنها كشف درجة الحرارة الذي خضع له أثناء دخوله اليوم الأحد، مشيراً إلي أنها إجراءات ضرورية يجب إتباعها في جميع المصالح الحكومية لاسيما المرتبطة بتأدية الخدمات.

ووجه الفيومي عبر الخليج 365، رساله إلي المواطنين أكد خلالها أهمية إلتزام المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوي، مضيفاً : " تعداد سكان الصين، يماثل 130 مرة حجم السكان في مصر، لكنها استطاعت في فترة قصيرة القضاء علي المرض حسما أعلنت، وذلك لأن المواطنين استمعوا واتبعوا التعليمات والإرشادات وإلتزموا بيوتهم مما جعلها تستطيع السيطرة علي الفيروس وتعلن خلوها منه".

وقال الفيومي، إن مصر تستطيع السيطرة علي انتشار فيروس كورونا المستجد بإتباع نفس الإجراءات، لذا علي الجميع المكوث في منزله وعدم الخروج منه إلا لدواعي، مع الإهتمام بالتطهير والتعقيم المستمر والنظافة بغسل الأيدي المستمر بالماء والصابون، وتطهير الاسطح بإستخدام الكلور، وهي أمور غير مكلفة نستطيع عليها جميعا.

وأضاف الفيومي، " نستطيع التغلب علي هذا الفيروس اللعين بإتباع الأرشادات، وعلينا الخروج من خوفنا، لا ندعو المواطنين للخوف، لكن في الوقت نفسه عليها أن نتبع الإجراءات اللازمة .

وأشاد الفيومي بالإجراءات الأحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قد رفع درجة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لتحصين المجلس من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 9"، وذلك بإخضاع جميع المترددين على البرلمان سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافى من العاملين المؤهلين من القطاع الطبى للمجلس.

ورصد ”الخليج 365”، أولى أيام تطبيق هذا الأجراء الاحترازى، حيث تم تزويد كافة البوابات بكواشف للحرارة، حيث يتم قياس درجة الحرارة لكافة المترددين على المجلس كشرط قبل دخولهم من البوابة الإليكترونية، والتأكيد من استقرار درجة الحرارة عند معدلاتها الطبيعية.

وقال الأطباء المختصون بالمجلس، إنه حال رصد أى ارتفاع في درجة حرارة أيا من المترددين علي المجلس، وإذا ثبت أنها أكثر من 37.3 يتم فحصه بإحدى العيادات المجهزة طبياً للتأكد من سبب ارتفاع درجة الحراره، ولا يسمح بدخولة إلى المجلس إلا بعد موافقة القطاع الطبي.