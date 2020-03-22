شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد عن أطباء مصر فى مواجهة كورونا: يخوضون معركة صعبة وخطيرة ومهمة قومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمى باسم الحزب، إن الجهود الدولة المصرية المبذولة فى مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، خاصة جهود "الجيش الأبيض"، أطباء مصر وأطقم التمريض، الذين يخوضون معركة صعبة وخطيرة، ومهمة قومية لمحاصرة المرض والمرور بالكبوة بدون خسائر.

وأكد "الهضيبي" أن دور الأطباء فى مواجهة فيروس (كوفيد-19) المستجد، الذى أصاب نحو 171 دولة حول العالم، يعد دورًا وطنيًا للتعامل مع الأزمة، وملحمة وطنية يسطرها أبطال مصر "خط الدفاع الأول" فى تحمل مسئولية ثقيلة وصعبة للتصدى للفيروس عبر أداء واجبهم المهنى داخل المستشفيات بمختلف محافظات مصر فى إطار مكافحة العالم لفيروس كورونا والتعامل معه.

كما أثنى المتحدث الرسمى باسم الحزب، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتعيين الدكتور محمود عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، قائلًا: " تاج الدين من الشخصيات التى لها خبرة وباع طويل جدًا فى هذا المجال، وهو ما يعتبر بمثابة الرجل المناسب فى ظل الأوضاع الصحية التى تمر بها البلاد الآن ".

وأكد نائب رئيس حزب الوفد، أن مصر حرصت على تفعيل جميع الإجراءات التى اتخذتها على مستوى عالٍ، ووفق التدابير التى اتخذها العالم خاصة مناطق العزل الطبى، مشددًا أن الإجراءات الاحترازية التى وجهت بها وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، تتم بالشكل المطلوب.

كما أشاد بجهود الشباب المصرى فى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الخيرية فى شن حملات التوعية بتوزيع المنشورات وطرق الأبواب وتوجيه المواطنين فى الشوارع وكذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول طرق الوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل، والتى ثبتت نجاحًا كبيرًا فى جميع أنحاء وربوع مصر.

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وطالب المتحدث الرسمى باسم الوفد، جميع المواطنين بضرورة الالتزام بهذه الإجراءات الوقائية حتى تتنهى الازمة فى القريب العاجل دون وجود تصاعد الخسائر سواء كانت مادية أو صحية.

ومن جانبه أكد المهندس حازم الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، ضرورة مشاركة رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى فى التبرع لصالح الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الجندى، فى بيان، اليوم، إن صندوق تحيا مصر وجهة ممتازة لتلقى التبرعات على حسابه بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد، لمساعدة الحكومة فى جهودها والاستعداد الكامل والتام للتعامل مع هذه الأزمة التى تهدد العالم كله وليس مصر فقط.

وأشار مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى، إلى ضرورة تكاتف الجميع من حكومة ومجتمع مدنى ورجال أعمال ومواطنين من أجل تخطى هذه المحنة الخطيرة، والتعامل على قدر المستوى المطلوب، وذلك لمواجهة تطورات الأزمة.

وشدد المهندس حازم الجندى، على ضرورة توسيع مظلة حملة 100 مليون صحة، لمواجهة فيروس كورونا ضمن الحملات الطبية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا، حرصًا على أرواح المواطنين المصريين.

وتابع الجندي: "نحن بحاجة للكشف المبكر على المواطنين عن فيروس كورونا كما حدث فى الكشف فيروس "سي" والأمراض غير السارية، وخصوصا للفئات الأكثر عرضة للإصابة وذلك لنتمكن من حصر كامل لأعداد المصابين بالفيروس دون انتظار تقدم المواطنين للأماكن المختصة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك للتعجيل بمواجهة الفيروس بشكل استباقى ومنع تفشيه".