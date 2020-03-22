شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سلامة الجوهرى يشيد بإجراءات البرلمان ضد كورونا عقب خضوعه لفحص الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، بعد خضوعه لفحص درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بُعد، أن الإجراءات الاحترازية التى اتخذها البرلمان فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، أن هذه الإجراءات ممتازة جدًا، وتأتى فى إطار الخطى الاحترازية والوقائية التى يقوم بها المجلس من أجل السلامة والصحة العامة، فلا يدخل أى متردد سواء نائب أو موظف أو إعلامى إلا بعد الخضوع للكشف.

وطالب الجوهرى، المواطنين عبر ”الخليج 365”، بالالتزام بكافة الإجراءات التى وجهت بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من أجل سلامتهم وتحمل المسؤولية، قائلًا: "لا للاستهتار، انظروا إلى الصين وإيطاليا، والمراحل التى وصلوا إليها من حيث حجم الفيروس، لذا نتمنى على الجميع الالتزام بالتعليمات".

وشدد الجوهرى، على أهمية الالتزام فى المنازل مدة الـ15 يوما، مطالبًا المواطنين بعدم النزول إلى المقاهى أو الأسواق والبعد عن التجمعات، حفاظًا على الصحة العامة، قائلًا : الفيروس خطير، ولا نريد الوصول إلى مرحلة أصعب، فمن الأفضل الالتزام بكل الإجراءات اللازمة.

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واشاد عضو مجلس النواب، فى كلمته، بالإجراءات التى اتخذتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل حصار فيروس كورونا المستجد حيث تدار الأزمة باحترافية شديدة، منوها بأداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى وأدائها الذى وصفه بالممتاز قائلًا: "الشعب لطالما تحدى الصعاب، وقادر على مواجهة هذا الفيروس، وهننجح جميعا طالما أننا يد واحدة فى تخطى هذه المحنة".

وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، قد رفع اليوم الأحد درجة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة لتحصين المجلس من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك بإخضاع جميع المترددين على البرلمان سواء كانوا من النواب أو التابعين لهم أو العاملين، أو الإعلاميين، أو غيرهم لإجراءات التأكد من عدم ارتفاع درجة الحرارة باستخدام أجهزة كشف الحرارة عن بعد من خلال العدد الكافى من العاملين المؤهلين من القطاع الطبى للمجلس.

ورصد ”الخليج 365”، أولى أيام تطبيق هذا الإجراء الاحترازى، حيث تم تزويد كافة البوابات بكاشف للحرارة، حيث يتم قياس درجة الحرارة لكافة المترددين على المجلس كشرط قبل دخولهم من البوابة الإلكترونية، والتأكيد من استقرار درجة الحرارة عند معدلاتها الطبيعية.

وقال الأطباء المختصون بالمجلس، إنه حال رصد أى ارتفاع فى درجة حرارة أيا من المترددين على المجلس، وإذا ثبت أنها أكثر من 37.3 يتم فحصه بإحدى العيادات المجهزة طبيًا للتأكد من سبب ارتفاع درجة الحرارة، ولا يسمح بدخوله إلى المجلس إلا بعد موافقة القطاع الطبي.