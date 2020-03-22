شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تطالب بضرورة التزام المؤسسات القومية بعمليات التعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شددت الهيئة الوطنية للصحافة على ضرورة التزام المؤسسات الصحفية القومية بعمليات التعقيم المستمرة لمنشئات المؤسسات المختلفة، والاستمرار في اتباع تعليمات وزارة الصحة بطرق الوقاية، مع استخدام الكواشف الحرارية مع كل القادمين للمؤسسة، واتخاذ الإجراءات العاجلة مع أي حالات قد يشتبه في حملها للفيروس، وتواجد عدد من الأطباء المناسبين، والتنسيق مع المستشفيات القريبة عند حدوث أي تطورات أو اشتباه، وبحث إمكانات توفير المزيد من التعقيم للنسخ المطبوعة من الجرائد والمجلات.

وكانت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بالهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المستشار عادل بريك رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة قد اعتمدت نتيجة انتخابات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية.

Advertisements

وقررت اللجنة العليا إخطار كل مؤسسة بكشوف الفائزين والترتيب التنازلي للمرشحين طبقاً لما حصل عليه كل مرشح.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة التصويت على مقعد الصحفيين في مؤسسة دار الهلال بين محمد عبد الحافظ (63 صوتاً) ونوره أحمد (62 صوتاً) لوقوع خطأ مادي من المؤسسة تمثل في سقوط اسم الصحفية هبه هلال من كشوف الناخبين ولتأثير الصوت على نتيجة الانتخابات، وسوف تحدد الهيئة موعد إجراء الانتخابات نظراً للظروف الصحية الراهنة.