شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة البرلمان يُطلق حملة "معا ضد الخطر" لمحاربة الشائعات عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا بسوهاج مبادرة بعنوان "معا _ ضد _ الخطر " وتدشين صفحة للتواصل عبر الفيس بوك وجروب أخر خاص على تطبيق الواتس اب لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا ومحاربة الكم الهائل من المعلومات المغلوطة والشائعات التى يتم تناولها بين قطاعات كبيرة من الشباب، ويكون مصدرها مواقع وجروبات فيس بوك.

وقال النائب مصطفى سالم، إن المبادرة سوف تكون بمثابة منصة لعرض تطورات الأوضاع في مصر وسوهاج بصفة خاصة في كل ما يخص فيروس كورونا من معلومات وتناول الاخبار الصحيحة التى تأتى من المصادر الموثوقة ومؤسسات الدولة و التأكيد على تنفيذ توجيهات الحكومة والاجراءات الاحترازية لمكافحة الكورونا والرد والابلاغ عن كل من ينشر شائعة ومعلومات مغلوطة ويتداولها المواطنين وتؤدى الى تغير سلوكهم بشكل سلبي يضر البلاد وكشف حقيقة هذة الشائعات والمعلومات المغلوطة عن طريق التواصل المباشر مع المسؤلين وعرض المعلومة الصحيحة فى الحال عبر صفحة المبادرة على الفيس بوك، ويمكن أيضا لاعضاء الصفحة الابلاغ عن أي حالات تلاعب أو أرتفاع في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية أو المنظفات أو كل ما تحتاجة الأسرة .

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وأضاف سالم أن المبادرة أطلقت رقما خاصا على تطبيق الواتس اب للرد عن أى أستفسارات طبية لاعضائة وزويهم وأصدقائهم ويكون الرد من عدد من الاطباء المتخصصين في شتى المجالات وهم أعضاء فى هذا الجروب، وذلك لسرعة أكتشاف المرض والتوجية الصحيح للمرضى بعد قرار مديرية الصحة بسوهاج بتخفيض عدد من يتم توقيع الكشف الطبي بأقسام الاستقبال والعيادات الخارجية الى 30% من الاعداد المتردده وفقا لمعدلات الاشهر السابقة .

واضاف مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا بسوهاج، أن المبادرة هدفها أيضا هو مساعدة الدولة وأجهزتها المعنية فيما تمر به البلاد فى تلك الاونة وتشكيل مجموعات مساعدة للجهاز التنفيذى بالمحافظة، هذا وأطلقت الصفحة عدة مبادرات منها رش وتعقيم المصالح الحكومية والمدارس ودور العبادة بالتنسيق مع مديرية الصحة و مجالس المدن و أيضا تنظيم فعاليات وتوزيع مطبوعات تشمل أمور توعوية للمواطنين بأخطار كورونا، وكيفية التعامل معه بشكل صحيح والتصرف الصحيح حال أكتشاف المرض لا قدر الله .