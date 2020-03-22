الخزانة الأمريكية: نقترب من التوصل لاتفاق مع الكونجرس بشأن المساعدات لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ)

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين اليوم الأحد إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترب من التوصل لاتفاق مع قادة الكونجرس من كلا الحزبين بشأن برنامج مساعدات ضخم، يستهدف دعم الاقتصاد الأمريكي، في فترة الأسابيع العشرة إلى الاثني عشر المقبلة.

وقال لبرنامج "فوكس نيوز صنداي" على شبكة فوكس الأمريكية إننا "توصلنا لتفاهم جوهري، ونتطلع للانتهاء من ذلك اليوم"، مضيفا: "آمل أن يتم تمرير ذلك يوم الاثنين، لأننا في حاجة إلى الأموال الآن".

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وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الخطة ستشمل مساعدة للشركات الصغيرة للمساهمة في الاحتفاظ بالعمالة، وتقديم مبالغ نقدية مباشرة إلى بعض الأمريكيين، وتعزيز تأمينات البطالة، "وحزمة سيولة نقدية كبيرة بالتعاون مع مجلس الاحتياط" ودعم مالي للمستشفيات.

وتهدف الخطة إلى التصدي لتأثير تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) بشكل سريع. وكانت العدوى المميتة قد دفعت الأسواق للهبوط، وقلصت مكاسب الأسهم الأمريكية التي تحققت خلال السنوات الثلاث الأولى من فترة رئاسة ترامب، ودفعت بقطاعات كبيرة من الاقتصاد إلى ما يشبه التوقف التام.

وقال منوشين إن الإدارة ستسعى إلى توفير مساعدات إضافية إذا ما استمرت حالة الطوارئ. وقال إنه "إذا استمر ذلك لفترة أطول، سنعود مرة أخرى"، في إشارة للعودة إلى الكونجرس.