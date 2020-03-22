بسبب "كورونا".. النيابة العامة تؤجل مقابلات وظيفة "معاون نيابة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعلنت النيابة العامة عن تأجيل مواعيد اللقاءات الخاصة لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2019 أمام التفتيش القضائي لموعد غير محدد؛ تجنبًا لانتشار فيروس "كورونا" (كوفيد 19) بعد أن كان محدد لها الفترة من 19 حتى 31 مارس الجاري.

وجاء رد النيابة العامة حسب بيان لها اليوم الأحد، بعدما تلقت الصفحة الرسمية لها على "فيسبوك" تساؤلات عدة عن مواعيد اللقاءات. وأكدت النيابة أنه من المقرر تحدد مواعيد بديلة لاحقاً، ويخطر كل مرشح بموعده هاتفيًا.

وأصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، في وقت سابق حزمة من التعليمات، لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد داخل الأماكن التابعة للنيابة العامة. وجاءت التعليمات للنائب العام على النحو التالي:

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- إصدار التعليمات بوقف استخدام أجهزة البصمة الخاصة بإثبات الحضور والانصراف على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.

- إلزام كافة النيابات باتباع التقارير المعلنة من وزارة الصحة بشأن الوقاية من فيروس "كورونا" بمكاتب أعضاء النيابة والموظفين واستراحات الأعضاء وغرف حجز المتهمين وتعقيمها إن لزم الأمر، بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وبعد إخطار إدارة النيابات لتحمل المصاريف.

- الحد من تواجد غير المتهمين ومحاميهم والمتقاضين والشهود بمقار النيابات ومنع تواجد أهالي المتهمين بداخلها.

- توفير كمامات بالنيابات التي يتردد عليها أجانب على أن يرتديها الموظفون المتعاملون معهم ويتم توفير من بند المصروفات الضرورية المرسل إلى كل نيابة.