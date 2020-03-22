وفاة أول طبيب في فرنسا بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ):

توفي أول طبيب في فرنسا بعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد وزير الصحة أوليفييه فيران اليوم الأحد.

وأوضح فيران لمحطة "آر تي إل" إنه على حد علمه، هذه هي أول حالة وفاة في فرنسا لشخص يعمل في المجال الطبي وسط الأزمة الصحية الحالية.

وذكرت محطة "3 أوت دي فرانس" أن الطبيب المتوفي هو رجل في الستينيات من العمر وكان طبيب طوارئ في بلدة كومبيين (80 كيلومترا شمالي باريس).

وبلغ عدد الإصابات في فرنسا بالفيروس 14 ألفا و459 شخصا ، والوفيات 562 حتى اليوم الأحد.