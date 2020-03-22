أوزبكستان.. توقيف شخصين فرا من الحجر الصحي المفروض بسبب كورونا

أعلنت النيابة العامة في أوزبكستان، اليوم الأحد، أنها فتحت قضيتين جنائيتين في حق شخصين فرا من الحجر الصحي المفروض بسبب وباء كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأشارت النيابة العامة، في بيان، إلى أن الحديث يدور عن مواطنين أوزبكستانيين عادا من كوريا الجنوبية وروسيا وجرى وضعهما في مركزين للحجر الصحي في مدينتي سمرقند ونكوص، لكنهما غادرا هذين

المركزين بلا إذن، وتم توقيفهما لاحقا في محافظتي سرخان داريا وبخارى.

وقالت النيابة العامة إن المواطنين المذكورين انتهكا بتصرفاتهما القوانين الوطنية وعرضا حياة أناس آخرين وأقاربهما للخطر. وذكرت بأن هذه الأفعال قد يعاقب فاعلها بدفع غرامة مالية كبيرة أو بالخدمة العامة الإجبارية لمدة سنتين أو السجن

لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات، بل وقد تصل مدة الحبس إلى ثماني سنوات في حال تسببت تصرفات الجاني بوفاة شخص.

وفي 15 مارس، تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في أوزبكستان لدى مواطنة عادت من باريس، وذلك قبل الكشف عن حالات إصابة أخرى لدى ركاب طائرات وصلوا إلى العاصمة طشقند من اسطنبول ولندن ودبي، وكذلك لدى أشخاص احتكوا بهم.

وحتى الآن، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في أوزبكستان 43 حالة.