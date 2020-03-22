عمدة نيويورك: الوفيات بفيروس كورونا في المدينة بلغوا 60 شخصا و الإصابات تجاوزت 8 آلاف

أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المدينة تجاوز نقطة 8 آلاف حالة، وبينها 60 وفاة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال دي بلاسيو، في حديث لقناة "CNN" الأمريكية، اليوم الأحد، إن عدد الإصابات المؤكدة في نيويورك يبلغ حتى الآن أكثر من 8 آلاف حالة، مما يمثل

نحو ثلث الحصيلة العامة للمصابين في الولايات المتحدة، مبينا أن المرض قتل في مدينته 60 شخصا.

وشدد دي بلاسيو على أن نيويورك على بعد 10 أيام فقط من مواجهة نقص واسع في الإمدادات الحيوية الضرورية لمكافحة الفيروس.

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وفي غضون ذلك، أكد مدير الوكالة الفدرالية للطوارئ

الأمريكية، بيتر غينور، أن الأوضاع الأكثر صعوبة بسبب أزمة فيروس كورونا في البلاد تشكلت في مدينة نيويورك وكذلك ولايتي كاليفورنيا وواشنطن.

وسبق أن اعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ في الولايات المتحدة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، بينما تعمل إدارته والكونغرس على وضع إجراءات عاجلة لمكافحة التفشي وتبعاته الموجعة لاقتصاد البلاد.

وحتى اليوم السبت سجلت في الولايات المتحدة نحو 27 ألف إصابة بعدوى فيروس كورونا "COVID-19"، بما في ذلك 348 وفاة.