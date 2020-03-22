أكبر شركة طيران في الإمارات توقف جميع رحلاتها بسبب كورونا

أعلنت شركة "طيران الإمارات" اليوم الأحد، تعليقها لجميع رحلات الركاب بدءًا من الأربعاء 25 مارس وحتى إشعار آخر.
وقالت الشركة في بيان لها نشرته عبر موقعها
وتابعت، "سنستمر في مراقبة الوضع عن كثب، وسنعيد خدمات الركاب لدينا في أقرب وقت ممكن. هذه أوقات لم يسبق لها مثيل لقطاع الطيران والسفر، ولكننا سنتجاوزها بدعمكم".
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