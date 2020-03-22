الأردن يعلن بدء استخدام عقار واعد لعلاج كورونا

بدأت وزارة الصحة الأردنية استخدام عقار الملاريا "هيدروكسي كلوروكين"، أحد مشتقات الكلوروكوين، في علاج فيروس "كورونا" المستجد.
وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، نذير عبيدات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الأردن سيبدأ اليوم باستخدام العقار، الذي يعد من أقدم وأشهر الأدوية المضادة
وأوضح عبيدات أن العقار له تأثير إيجابي على المرضى إلا أنه ليس علاجا نوعيا، في حين تؤكد الدراسات والتجارب أنه علاج واعد، مشيرا إلى أن العقار كان يستخدم سابقا للملاريا فيما يغدو استخدامه اليوم لحالات الروماتيزم وآلام المفاصل.
ولفت عبيدات إلى أن اللجنة الوطنية للأوبئة طلبت السير بإجراءات تسمح باستخدام العقار حسب الأصول، وأصبح بالإمكان استخدام العقار في علاج "كورونا" بعد إجازته من قبل مؤسسة الغذاء والدواء.
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