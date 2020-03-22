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فيتنام تسجل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت فيتنام 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يرفع عدد المصابين في البلد الآسيوي.
قالت الحكومة إن فيتنام ستمنع دخول جميع الأجانب ابتداء من اليوم  الأحد، باستثناء حالات خاصة، حيث

تسعى هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لاحتواء انتشار الفيروس التاجي.
وحسب "رويترز" قالت الحكومة  إن من يدخلون البلاد "لأغراض دبلوماسية وخاصة" سيخضعون للحجر الصحي والموافقة من وزارات الشرطة والصحة والشؤون الخارجية.
 وقالت فيتنام أيضا إنها ستعلق جميع الرحلات الدولية القادمة.
وسبق أن  ذكرت  وزارة الصحة الفيتنامية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في فيتنام قد ارتفعت إلى 94 حتى مساء يوم السبت دون وقوع وفيات.
 
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