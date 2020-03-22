10 وفيات وأكثر من 200 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة

أعلنت سلطات إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة اليوم السبت تسجيلها 10 وفيات وأكثر من 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإندونيسية، أحمد يوريانتو، للصحفيين اليوم تسجيل 10 وفيات و64 إصابة جديدة بالوباء، وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد إلى 48 حالة وفاة (أي أكبر حصيلة وفيات في منطقة جنوب شرق آسيا) و514 إصابة.
وأكد المتحدث شفاء تسعة مصابين خلال اليوم الأخير، ليرتفعبذلك إجمالي عدد الحالات التي تعافت من الوباء في البلاد إلى 29.
وفي ماليزيا، التي لا تزال أكبر بؤرة للفيروس في المنطقة من حيث عدد المصابين، ارتفعت الحصيلة الرسمية للإصابات إلى 1306 أشخاص، إثر إعلان وزارة الصحة اليوم عن تسجيلها 123 إصابة جديدة، 34 منها مرتبطة بتجمع إسلامي أقيم أواخر فبراير قرب العاصمة كوالالمبور بمشاركة 16 ألف شخص من مختلفدول المنطقة.
وسجلت في ماليزيا حتى الآن عشر وفيات بسبب الفيروس.
وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة اليوم أن 23 حالة إصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها في البلاد منذ الساعات الـ24 الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن 18 شخصا أصيبوا بالعدوى أثناء إقامتهم في أوروبا والولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا.
وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد المرضى بكورونا في سنغافورة بلغ 455 حالة، مضيفا أن 4 أشخاص غادروا المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية، ليزداد العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس حتى 144.
وتم تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في سنغافورة في 23 يناير، وتوفى منذ ذلك الحين شخصان متأثرين بالمرض الناجم عن الفيروس.
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