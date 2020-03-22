الرئيس السوري يصدر مرسوما رئاسيا بشأن كورونا

أطلقت وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء تحدي كيبو لبرمجة الروبوت" Kibo Robot " المسابقة التعليمية التي تهدف إلى إنشاء برنامج يشغل روبوتات طيران حر في محطة الفضاء الدولية "ISS "وبما ينسجم مع جهود الوكالة الرامية إلى تطوير مهارات المواهب الشابة في العلوم والتكنولوجيا وتشجيعها على خوض القطاع. وفق وكالة وام .

يتضمن التحدي الذي يأتي في إطار التحدي الدولي الذي تنظمه وكالة استكشاف الفضاء اليابانية /جاكسا/ بالتعاون مع الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الاميركية /ناسا/ تكليف الفرق المشاركة بابتكار برنامج يشغل روبوت الطيران الحر "أستروبي" الخاص بـ"ناسا" لإيقاف تسرب الهواء في وحدة التجارب اليابانية التابعة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية والمعروفة باسم

"كيبو" في محطة الفضاء الدولية.

ومن جانبه قال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إن إطلاق التحدي ينسجم مع مستهدفات الوكالة الرامية إلى زيادة وعي الطلبة بأهمية التكنولوجيا الفضائية وتشجيعهم على السعي إلى التحصيل الدراسي في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات حيث يتيح تحدي برمجة كيبو روبوت الفرصة للمشاركين لتطوير مهارات هامة لمعالجة التحديات كما يعدهم لقيادة قطاع الفضاء في المستقبل.. ونتطلع من خلال التحدي إلى استقبال أكبر عدد من طلبات المشاركة والمساهمة في تطوير مهارات جيل جديد قادر على تقديم أفكار مبتكرة إذ تسهم

المسابقة والتحديات المشابهة لها في تشجيع الطلبة على الخوض في قطاع الفضاء ما يعزز مقدراتنا الوطنية.

وأضاف يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء إننا قطعنا أشواطا كبيرة في مجال الأبحاث العلمية في قطاع الفضاء على مدار السنوات الماضية ويأتي نجاحنا المستمر كثمرة الاستثمار في رأس المال البشري والكفاءات حيث أن تطوير امكانيات أجيال المستقبل هو أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في قطاع الفضاء الإماراتي.

وأشار إلى حرص المركز على البحث عن طرق جديدة لإشراك الشباب في مبادرات وبرامج بطرق فعالة الأمر الذي يخلق جسرا لبناء المعارف لدى الشباب في قطاع الفضاء ونافذة تمكنهم من تحقيق طموحاتهم في علوم الفضاء والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتأتي هنا مبادرة تحدي برمجة "كيبو روبوت" كفرصة مثالية لتحفيز الأفكار الإبداعية لدى الطلاب وإبراز قدراتهم على التفكير النقدي لحل مشاكل علمية على أرض الواقع في محطة الفضاء الدولية.