العراق يمد حظر التجول في بغداد لاحتواء فيروس كورونا

قالت الحكومة العراقية فى بيان اليوم الأحد إنها مدت أجل العمل بحظر تجول يمنع التنقل من بغداد وإليها حتى يوم 28 مارس فى إطار إجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس

كورونا، وفقا لرويترز.

وأضافت أنها قررت أيضا مد العمل بحظر جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد وإليها حتى 28 مارس. وكان حظر التجول

الذى فُرض يوم 17 مارس يمنع الأفراد من الانتقال من بغداد وإليها.

وقالت وزارة الصحة اليوم الأحد إنه تم التأكد مما لا يقل عن 230 حالة إصابة بفيروس كورونا فى العراق حتى الآن، وإن 20 شخصا توفوا بسبب الفيروس.