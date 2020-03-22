قيادة الجيش دعت المواطنين لالتزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى

دعت ​قيادة الجيش اللبناني​، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، المواطنين إلى "التزام منازلهم وعدم مغادرتها إلّا للضرورة القصوى حفاظًا على سلامتهم، وعدم التجمّع تحت طائلة المسؤوليّة".

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