الاسد اصدر مرسوما بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22/3/2020

اصدر ​الرئيس السوري​ ​بشار الأسد​ المرسوم التشريعي رقم 6 للعام 2020 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 22/3/2020، ووسع المرسوم درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة.

كما اشتمل المرسوم على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه. ولفت المرسوم الى انه لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.