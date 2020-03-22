المشرفيّة: المساعدات الاجتماعية ستوزّع بالتعاون مع الجيش والبلديات في غضون أيّام

اشار وزير الشؤون الاجتماعية ​رمزي مشرفية​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى اننا "نعلن في ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ أن المساعدات الإجتماعية التي بدأ العمل عليها في ​الحكومة​ منذ أسبوع، ستكون في غضون أيّام قليلة قيد التوزيع على المواطنين المحتاجين، بالتعاون مع الوزارات المعنيّة و​الجيش اللبناني​ و​البلديات​ والتنسيق معها".

وكرّر المشرفية دعوته للتكافل والتضامن بيننا جميعاً لعبور هذه المرحلة الصعبة.

إضغط للمزيد