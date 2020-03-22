اشار وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى اننا "نعلن في وزارة الشؤون الاجتماعية أن المساعدات الإجتماعية التي بدأ العمل عليها في الحكومة منذ أسبوع، ستكون في غضون أيّام قليلة قيد التوزيع على المواطنين المحتاجين، بالتعاون مع الوزارات المعنيّة والجيش اللبناني والبلديات والتنسيق معها".
وكرّر المشرفية دعوته للتكافل والتضامن بيننا جميعاً لعبور هذه المرحلة الصعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر المشرفيّة: المساعدات الاجتماعية ستوزّع بالتعاون مع الجيش والبلديات في غضون أيّام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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