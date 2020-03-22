حسن يعقوب: اهتمام وهاب بإخراج هنيبعل القذافي تجاوز كل معيار ونربأ أن نرد عليه

شدّد رئيس "حركة النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​، على أنّ "اهتمام رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ بإخراج ​هنيبعل القذافي​، تجاوز كل معيار". وتوجّه إلى وهاب، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، قائلًا: "تنتقد التدخل ب​القضاء​ وتتدخّل، من ثمّ تكرّر"، لافتًا إلى "أنّنا نربأ أن نردّ عليك، فلو ردينا لن تسر. "خلّيك بحالك وخلّيك بالبيت".

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