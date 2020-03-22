أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





سُجلت أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في العالم منذ بداية انتشار الوباء، بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الأحد عند الساعة 09,00 ت غ.

وأُصيب ما لا يقلّ عن 300097 شخص بالمرض من بينها 12895 حالة وفاة في 169 بلداً ومنطقة، خصوصاً في الصين (81054 إصابة بينها 3261 وفاة) وهي منشأ المرض، وإيطاليا (53578 إصابة) الدولة الأكثر تأثراً بالفيروس مع 4825 وفاة. إلا أن هذا العدد لا يعكس الواقع الكامل كون عدد كبير من الدول تكتفي بفحص الأفراد الذين تستدعي إصابتهم عناية بالمستشفى.

وتزايدت وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال يومس أمس السبت واليوم الأحد بعد أن أعلنت الولايات المتحدة وأوروبا عن حالات جديدة، ما أدى لتزاحم شديد في مستشفيات بعض المناطق، وسط نقص في الإمدادات الطبية.



مواضيع قد تهمك :