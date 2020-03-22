العراق يعلن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 20 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ): أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاحد ارتفاع الوفيات في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا إلى 20 حالة. وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم ، إن "مجموع الإصابات الكلي في العراق بلغ 233 حالة ، فيما بلغ عدد الوفيات الكلي 20 حالة ، وبلغ مجموع حالات الشفاء 57 حالة". ودعت الوزارة المواطنين والجهات المعنية إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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