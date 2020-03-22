تنفيذ 5 مشروعات للصرف الصحي في 3 مراكز إدارية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لتنفيذ 5 مشروعات صرف صحي في قرى 3 مراكز إدارية بالمحافظة.

أكد الزملوط، أنه سيجري تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة 25 ألف مواطن، في قري "على بن أبى طالب والشيخ مرزوق وعائشة عبد الرحمن" بمركز الفرافرة و"الصحوة" بمركز الداخلة و"درب الأربعين" بمركز باريس.

أضاف المحافظ، أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم.