فصل من الخدمة.. "أوقاف كفر الشيخ" تعلن عقوبات مخالفة قرار غلق المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، اليوم الأحد، تطبيق توجيهات وزارة الأوقاف الخاصة بالعمل خلال فترة غلق المساجد ورفع الآذان، وذلك في إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن شروط وتوجيهات الوزارة تضمنت الآتي:

- إعادة توزيع جميع العمال على المساجد.

- تحذير العمال من ترك مفاتيح المساجد أو الزوايا للأهالي، وتكليف العامل بالعمل في مساجد أخرى عند الضرورة.

- تكليف إمام المسجد بمتابعة تنفيذ القرارات في مسجده والزوايا المحيطة به والتي ليس بها إمام معين سواء في الغلق أم في رفع الآذان في المساجد دون الزوايا، ويدون ذلك في دفتر مسجده.

- ربط صرف بدلات الإمام بتنفيذ التعليمات.

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- تخصم جميع بدلات الإمام من دروس، وقوافل، وبدل صعود المنبر، حال إخلاله بتلك التعليمات.

- تطبيق التكليفات على المفتشين ومديري الإدارات.

- تنفيذ المفتشين ورؤساء الأقسام، ومديري الإدارات والمديريات، ومديري العموم، ووكلاء الوزارة الأمر نفسه.

- يوافي رئيس القطاع الديني ببيان يومي حول ذلك الأمر من مدير المديرية.

- عدم فتح المساجد تحت أي ظرف حتى لو في صلاة الجنازة أو غيرها.

- تُصلى الجنازة في الساحات والخلاء.

- توقيع عقوبات صارمة على كل من يخالف شروط وتوجيهات وزارة الأوقاف المذكورة، بعقوبات قد تصل إلى الفصل من الخدمة.