ارتفاع قياسي في شراء الأسلحة النارية بالولايات المتحدة بعد تفشي كورونا

كشفت تقارير إعلامية أمريكية ارتفاعا غير مسبوق في بيع الأسلحة، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا واتخاذ السلطات لإجراءات للحد من تفشي الفيروس وفقا لموقع روسيا اليوم.
وذكرت قناة "ABC" الأمريكية بالاستناد إلى معطيات من الموقع الالكتروني لشركة " ammo.com" لبيعالأسلحة عبر الانترنت، أن دخل الشركة ارتفع بنسبة 309% في شهر فبراير الماضي، وسجلت ارتفاعا في الطلب على الأسلحة النارية بنسبة 222%.
وبحسب التقارير الإعلامية فإن ارتفاع الإقبال على شراء الأسلحةالنارية في الفترة الأخيرة يعود إلى تقليص الشرطة لعملياتها الأمنية بسبب تفشي فيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 20 ألفا ما دفع السلطات إلى اتخاذ جملة إجراءات، وأهمها فرض ملازمة أكثر من 60 مليون شخص في ولايتي نيويورك وكاليفورنيا لبيوتهم لمنع انتشار الفيروس.
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