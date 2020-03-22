رفع 600 طبيب فرنسي دعوى قضائية ضد رئيس وزراء البلاد، إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة، أجنيس بوزين، بتهمة تقصيرهما في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا في الوقت المناسب وفقا لموقع روسيا اليوم.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، رفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة (استقالت من منصها في فبرايرالماضي)، أمام "محكمة العدل الجمهورية" (تختص في محاكمة كبار المسؤولين).
ويتهم الأطباء، فيليب وبوزين بـ"الكذب"، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس.
وقال محامي الأطباء، فابريس دي فيسيو، في تصريحات للصحفيين، إنه
من جهة أخرى، طالب العاملون بدور رعاية المسنين، الحكومة بتوفير الكمامات الطبية بشكل كاف.
وأفادوا في رسالة موجهة إلى وزير الصحة الحالي، أوليفييه فيران، بأن نقص الكمامات الطبية قد يتسبب في وفاة 100 ألف مسن.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا 12 ألفا و612، فيما سجلت 450 وفاة، حتى يوم أمس السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر 600 طبيب فرنسي يقاضون رئيس وزرائهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.