قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير شئون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح إنه مع فرض حظر التجول الجزئي.
أضاف الصالح في تغريدة على تويتر: "لا شك ستكون هناك ملاحظات من الإخوة المواطنين وأصحاب الأعمال، وقد تكون هناك بعض الأخطاء،
تابع: "الوضع استثنائي وندعو الجميع للتعاون، زملائي الوزراء وكافة الأجهزة على استعداد لمتابعة ملاحظاتكم ودراستها والأخذ بها ما أمكن".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية الكويتي يعتذر مقدمًا عن أخطاء حظر التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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