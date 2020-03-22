السلطات الكويتية تكثف جهودها للحد من انتشار كورونا وإغلاق المحلات المخالفة

أعلنت بلدية الكويت عن اغلاقها لـ 336 محلا تجاريا مخالفا في المحافظات الست لم يلتزم أصحابها باشتراطات ولوائح البلدية الخاصة بالتدابير الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت محمد المطيري، إن الأنشطة المخالفة للتدابير الوقائية المتخذة لمنع انتشار الفيروس تعود لمحلات تجارية ومطاعم وصالونات حلاقة رجالية وصالونات نسائية ومعاهد صحية ومحلات لعب الأطفال وبقالات متنقلة. وأضاف أن إدارات التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وإدارات النظافة وقسم الإزالة وفريق الطوارئ بجميع المحافظات لم تأل جهدا من خلال تنفيذها جولات ميدانية مكثفة على المحلات التجارية التي تخالف القانون وخصوصا في الوقت الراهن الذي تمر به الكويت إذ قامت بالكشف على 6098 محلا وتوجيه 1832 انذارا وتنبيها.



وذكر أنه تم أيضا تعقيم 60 مرفقا حيويا إضافة إلى تعقيم جمعيات تعاونية بمختلف مناطق الكويت وأسواق عامة وغسل وتعقيم

163877 حاوية مختلفة الأحجام.

من جانبها أغلقت وزارة التجارة والصناعة أربعة محلات تجارية أخرى لم تلتزم بالقانون وقرارات الوزارة المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية بمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا افيما أعادت فتح خمسة محلات أخرى التزمت بإزالة المخالفات وتعهدت بعدم تكرارها. وكانت "التجارة" قد استقبلت السبت 416 شكوى عبر الخط الساخن 135 في حين قامت فرق الطوارئ بالتدقيق والتفتيش على 409 صيدليات ومحلات تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها بالنظم والمعايير.

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وذكرت أن الفرق التفتيشية حررت 58 محضر ضبط على عدد من المحلات التجارية المخالفة وضبطت تسعة أطنان من الأعلاف المدعومة يتم بيعها ورصدت أسعار 126 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية وملاحم.



من ناحية أخرى أعلن رئيس اتحاد

الجمعيات التعاونية مشعل السيار عن عمل عن آلية جديدة لتنظيم دخول الأفراد إلى الأسواق المركزية وأفرع الجمعيات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا . وقال السيار إنه سيتم احتساب عدد الأفراد الزائرين يومياً مع مراعاة ألا يزيد عدد الأشخاص المتواجدين داخل السوق المركزي الـ 50 شخصاً في المرة الواحدة وداخل الأفرع المستثمرة وغير المستثمرة 5 أشخاص،ومنع دخول الأطفال والاقتصار على دخول البالغين للأسواق المركزية.

وأوضح انه تم تجهيز ممرات خارج مقار الجمعيات لترتيب عملية دخول الأفراد إلى السوق المركزي والأفرع مع الالتزام بترك مسافة لا تقل عن متر واحد بين كل شخص وآخر.

كما سيتم تقنين عملية الشراء ومنع شراء السلع الأساسية بكميات تفوق المستوى العادي، مشيراً إلى تجهيز قاعدة بيانات لكي يتم تسجيل رواد الأسواق المركزية بها عند دخولهم. واشار إلى إجراء فحص سريع للكشف عن درجة حرارة زوار الجمعيات على أن يتم منع من يتجاوز معدل حراراته الـ 37 يتم تحويله إلى أقرب مستوصف. وأفاد أنه سيتم الاستعانة بالمتطوعين من أهالي المنطقة التابع لها الجمعية للمساعدة في تنظيم العملية.