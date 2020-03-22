شركات الطيران الروسية تعيد آلاف الروس من الخارج بسبب فيروس كورونا

أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية عن إعادة 3889 مواطنا روسيا من 9 دول في العالم خلال يوم واحدوفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت وكالة النقل الجوى في بيان اليوم الأحد أن المواطنين الروس أُعيدوا من البلدان الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا، موضحة أن هذه البلدان هي: (بلغاريا والمجر وإندونيسيا وإسبانيا وقبرصوالبرتغال وصربيا وفرنسا والجبل الأسود).
وأضاف البيان أن شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" ستقوم بست رحلات إلى عدد من الدول حتى 23 مارس الجاري، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية الروسية "أورال" ستقوم برحلتين لنقل 361 مواطنا روسيا من قيرغيزستان.
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