أعلنت سلطات رومانيا، اليوم السبت، عن تسجيلها أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأكدت الحكومة الرومانية أن أول ضحية للفيروس في البلاد هو رجل مسن (67 عاما) كان يعاني من مرض السرطان في المراحل المتقدمة، مشيرة إلى أن تشخيص إصابة الرجل بفيروس كورونا جاء في 18 مارس، وهو كان يتلقى العلاج فيمستشفى بمدينة كرايوفا بجنوب البلاد.
وجاء ذلك بعد يوم من فرض الحكومة الرومانية حظر التجول وتقييد تحركات المواطنين وإغلاق المراكز التجارية وعيادات طب الأسنان، بعد تسجيل 367 إصابة بالفيروس في أراضي البلاد.
في غضون ذلك، ارتفعت حصيلة المصابين بكورونا في جمهورية التشيك اليوم إلى 1047 شخصا، إثر إعلان وزارةالصحة عن تسجيل 158 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت سلطات البلاد أن ستة مصابين قد تعافوا من المرض، مضيفة أن الموظفين الطبيين أخضعوا حتى أمس السبت أكثر من 15.5 ألف شخص لفحص كورونا.
وأعلنت الحكومة التشيكية اعتبارا من الاثنين الماضي نظام الحجر الصحي في عموم أراضي البلاد، مع فرض غرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين كرونة (130 ألف دولار) على مخالفي قواعد هذا النظام، بمن في ذلك الأشخاص الذين يغادرون منازلهم دون ارتداء كمامات طبية واقية.
كانت هذه تفاصيل خبر أول وفاة بكورونا في رومانيا وعدد المصابين في التشيك يتجاوز 1000 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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