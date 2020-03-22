إندونيسيا: 10 وفيات و64 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم السبت، تسجيلها 10 وفيات و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية. البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت وزارة الصحة الإندونيسية أن عدد ضحايا الفيروس في البلاد ارتفع بذلك إلى 48 حالة وفاة (أي أكبر حصيلة ضحايا في منطقة جنوب شرق آسيا) و514 إصابة. عدد ضحايا الفيروس في البلاد ارتفع بذلك إلى 48 حالة وفاة (أي أكبر حصيلة ضحايا في منطقة جنوب شرق آسيا) و514 إصابة.

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