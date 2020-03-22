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إرتيريا تعلن أول إصابة بكورونا

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سجلت إرتيريا أول حالة إصابة بفيروس لشخص يبلغ من العمر 39 عاماً، ليصبح بذلك عدد الدول الأفريقية التي سجلت حالات إصابة بالفيروس 39 دولة.

وقال وزير الإعلام يماني جيبريمسكيل في بيان أمس السبت، إن المواطن الأريتيري، قادم من الخارج.
وأضاف أن المريض ظهرت عليه أعراض الإصابة أثناء فحصه في المطار، وجرى وضعه في الحجر الصحي.

وكانت القارة الأفريقية بعيدة بصورة كبيرة عن الإصابات بالفيروس، ولكنها الآن سجلت أكثر من 700 حالة إصابة وما لايقل عن 17 حالة وفاة بالفيروس، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

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