ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 104 في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل ثماني إصابات مؤكدة بفيروس كورنا المستجد ( كوفيد 19 ) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 104 حالات.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي حسب ما أفاد موقع "هسبريس" الإلكتروني المغربي، إنها تهيب بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.

وكانت الأرقام حتى منتصف ليل أمس السبت تشير إلى 96 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس استناداً إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.