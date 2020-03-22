أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل ثماني إصابات مؤكدة بفيروس كورنا المستجد ( كوفيد 19 ) ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 104 حالات.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي حسب ما أفاد موقع "هسبريس" الإلكتروني المغربي، إنها تهيب بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.
وكانت الأرقام حتى منتصف ليل أمس السبت تشير إلى 96 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس استناداً إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 104 في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.