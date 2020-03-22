ألمانيا تواجه تحدياً في إعادة رعاياها من الخارج

صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بأن إعادة السائحين الألمان من الخارج تمثل تحدياً كبيرا أمام برلين.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية، قال الوزير: "للأسف ليس بمقدورنا حل المشاكل في جميع الحالات في أقصر وقت ممكن".

وأضاف ماس:"كثيراً ما تواجهنا تحديات جسام حتى يتمكن الناس بشكل عام من الوصول إلى المطارات"، مشيراً، على سبيل المثال، إلى توقف حركة الطيران الداخلية في العديد من الدول.

وتمكنت السلطات الألمانية خلال الأيام الخمسة الماضية من إعادة أكثر من 100 ألف ألماني لبلادهم، وقال ماس، إن هناك الكثير من المواطنين الآخرين الذين سجلوا أسماءهم وينتظرون فرصة وجود طيران.

كان ماس أعلن منتصف الأسبوع الماضي حملة للحكومة الألمانية لإعادة الألمان الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب وقف الرحلات الجوية المنتظمة في البلدان التي يوجدون بها.

ورصدت الحكومة الألمانية ميزانية بلغت نحو 50 مليون يورو لتأجير ما يتراوح بين 30 إلى 40 طائرة من عدة شركات لهذا الغرض.