صرح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بأن إعادة السائحين الألمان من الخارج تمثل تحدياً كبيرا أمام برلين.
وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية، قال الوزير: "للأسف ليس بمقدورنا حل المشاكل في جميع الحالات في أقصر وقت ممكن".
وأضاف ماس:"كثيراً ما تواجهنا تحديات جسام حتى يتمكن الناس بشكل عام من الوصول إلى المطارات"، مشيراً، على سبيل المثال، إلى توقف حركة الطيران الداخلية في العديد من الدول.
وتمكنت السلطات الألمانية خلال الأيام الخمسة الماضية من إعادة أكثر من 100 ألف ألماني لبلادهم، وقال ماس، إن هناك الكثير من المواطنين الآخرين الذين سجلوا أسماءهم وينتظرون فرصة وجود طيران.
كان ماس أعلن منتصف الأسبوع الماضي حملة للحكومة الألمانية لإعادة الألمان الذين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب وقف الرحلات الجوية المنتظمة في البلدان التي يوجدون بها.
ورصدت الحكومة الألمانية ميزانية بلغت نحو 50 مليون يورو لتأجير ما يتراوح بين 30 إلى 40 طائرة من عدة شركات لهذا الغرض.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تواجه تحدياً في إعادة رعاياها من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.