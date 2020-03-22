6 إصابات جديدة بـ" كورونا" في الضفة وغزة

أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا 4 في رام الله و2 في قطاع غزة وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 59 إصابة تعافى منها 17 حالة.

وأوضح إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في مؤتمر صحفي اليوم، أن المصابين من غزة رجلان قادمان من باكستان وكانا تحت الرقابة الصحية وأعلن اليوم عن إصابتهما.

وأشار إلى أن إصابات الضفة الأربع سجلت إحداها في مدينة رام الله لشاب خالط مصاباً واثنتين في قرية شقبا لإمرأة وابنتها (8 سنوات) خالطتا سيدة أعلن عن إاصابتها بالفيروس في شقبا أمس والإصابة الرابعة سجلت في قلنديا لرجل ستيني نقلت إليه الاصابة من زوجته المصابة بالفيروس والتي كانت ترقد في احدى المستشفيات الإسرائيلية.