وفيات كورونا في إيران ترتفع إلى 1685

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 1685 بعد وفاة 129 شخصاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. مضيفاً أن إجمالي الإصابات بلغ 21638.

وقال المتحدث للتلفزيون الرسمي "هناك 1028 حالة إصابة مؤكدة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية... وتعافى 7913 شخصاً".

وسجلت إيران أعلى معدل وفيات بكورونا في الشرق الأوسط.