اليابان تسجل حالة وفاة 6 إصابات بكورونا

أبلغت السلطات اليابانية عن حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد في مقاطعة أوساكا وست إصابات جديدة أخرى في مقاطعات هيروشيما وكاناجاوا وإويتا، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.
وبذلك يرتفع إجمالي العدد الذي أعلنته وزارة الصحة والحكومات المحلية إلى 1060، حتى الحادية عشرة والنصف صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.
ومع ضم 712 حالة من السفينة السياحية "دياموند برينسيس"، يبلغ إجمالي عدد الإصابات 1772 .
وتبلغ حصيلة الوفيات بسبب الفيروس 45، من بين ذلك ثمانية من السفينة السياحية.
ومن المصابين 14عادوا من إقليم هوبي الصيني عبر رحلات طيران عارض و26 من موظفي وزارة الصحة ومسؤولي الحجر الصحي وهؤلاء الذين تبين إصابتهم بالفيروس خلال عمليات فحص لدى وصولهم إلى المطارات.
وتابعت وزارة الصحة أن 61 مصاباً، من بينهم 12 من السفينة السياحية كانوا في حالة خطيرة اعتباراً من الخميس الماضي.
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