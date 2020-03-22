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لبنان يسير دوريات لمتابعة تنفيذ قرارات مكافحة كورونا

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أعلن الأمن العام في لبنان اليوم الأحد تسيير دوريات للتأكد من التزام المواطنين البقاء في المنازل وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.

وقالت المديرية العامة للأمن العام، في بيان صحفي اليوم بثته "الوكالة الوطنية للإعلام" ، إن ذلك يأتي تنفيذاً لمقررات مجلس الوزراء المتعلقة بإعلان التعبئة العامة لمواجهة وباء والحد من انتشاره.

وأضافت أنها باشرت اعتباراً من صباح اليوم بتسيير دوريات بواسطة آليات مدنية على كامل الاراضي اللبنانية، للتأكد من التزام المواطنين والمقيمين بعدم التجمع في الساحات العامة والخاصة ، واقفال المحال التجارية والمؤسسات على أنواعها ما عدا المستثناة من قرار الإقفال.

وأكدت المديرية مسؤولية المواطنين ودورهم الأساسي في مواجهة وباء كورونا، مثنية على تجاوبهم مع الاجراءات المتخذة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها لبنان.

 

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