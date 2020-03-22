الجزائر تعلن دخولها "المرحلة الثالثة" من تفشي كورونا

أكد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الأحد، دخول الجزائر المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ونقلت جرية "النهار" أون لاين الجزائرية، اليوم عن بوزيد قوله، إن لجنة المتابعة ورصد وباء كورونا تمنح الرئيس عبد المجيد تبون الحصيلة كل ساعتين، مشيراً إلى أنهم يحضرون انفسهم للأسوأ.

وبخصوص المعدات قال الوزير بوزيد، إن أقنعة الوقاية متوفرة في المستشفيات، ولا يوجد نقص في المواد الطبية، مشيراً إلى أن الفرق بين بلاده وإيطاليا أن الجزائر اتخذت احتياطاتها في البداية.

وكانت وزارة الصحة الجزائرية كشفت أمس السبت عن ارتفاع نسبة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 139 حالة مقابل 15 حالة وفاة، وامتثال 22 مصاباً للشفاء.