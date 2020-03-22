سريلانكا تحظر قدوم جميع الطائرات والسفن لمنع كورونا

فرضت سريلانكا اليوم الأحد, حظراً على دخول جميع طائرات وسفن الركاب إلى البلاد، في محاولة أخرى لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19-)، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس.

وجاء في البيان أن "الحظر لن يتم تغييره لأي ظرف".

وسمحت سريلانكا لشركات الطيران بتشغيل رحلات المغادرة، مما يمكِّن السائحين من مغادرة البلاد، كما سمحت لهم باستخدام المطار كنقطة عبور.

كما تم السماح لسفن الركاب بدخول البلاد دون النزول في الميناء. ويوجد حاليا نحو 30 ألف سائح في سريلانكا.

وجاءت هذه الخطوات في الوقت الذي كثفت فيه سريلانكا تدابيرها لمنع انتشار الفيروس بعد إعلان حظر التجوال.

Advertisements

ومددت حظر التجوال الذي تم فرضه مساء الجمعة لمدة 60 ساعة تنتهي في وقت مبكر من غد الاثنين في ثلاث من مقاطعات البلاد الخمس والعشرين حتى صباح الثلاثاء.

وتم التمديد في العاصمة كولومبو ومقاطعتين مجاورتين لها، حيث تم اكتشاف 50 حالة إصابة من أصل 78 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وقال المدير العام للخدمات الصحية، أنيل جاسينجي: "سجلنا حالتين أخريين فقط من حالات الإصابة بفيروس كورونا يوم السبت، وبالتالي زاد العدد إلى 78 حالة، لكننا لا نخفف من الإجراءات الوقائية".

وفتحت سريلانكا 22 مركزاً لإجراءات الحجر الصحي لأولئك الذين دخلوا البلاد في الأسبوع الماضي. ويوجد في هذه المراكز حتى الآن 3063 شخصا، من بينهم 50 أجنبياً.