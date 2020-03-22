الجزائر تعلن دخول “المرحلة الثالثة” من تفشي فيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 مارس 2020 01:11 مساءً - أعلن وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بوزيد، صباح اليوم الأحد 22 مارس/آذار، دخول البلاد إلى المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة الجزائري في تصريحات نقلتها صحيفة “البلاد” الجزائرية إن حصيلة المصابين بفيروس كورونا ارتفعت بصورة كبيرة.

وعند سؤاله على رقم الإصابات بفيروس كورونا، قال إنه ليس مخولا له بالكشف عن الأرقام، فلجنة متابعة وباء كورونا وحدها هي المخولة بالتصريح حول الأرقام الرسمية.

وتابع بوزيد: “لجنة متابعة وباء كورونا ستصدر بشكل يومي على الساعة الخامسة مساء بتوقيت الجزائر بيانا تشرح فيه تطورات فيروس كورونا في الجزائر وتعلن الأرقام الرسمية”.

واستمر وزير الصحة بقوله “منعنا كل مدير صحة في الولايات بالجزائر من التصريح حول حالات الإصابة”.

واستدرك الوزير الجزائري “الجزائر دخلت فعليا في المستوى الثالث من تفشي وباء كورونا، بعد تسجيل حالات الإصابة في أكثر من 17 ولاية”.

أما عن إعلان “الحجر الصحي” العام، فقال الوزير: “رئيس الجمهورية وحده هو المخول له بالإعلان عن الحجر الصحي العام”.

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واختتم بوزيد قائلا “الوضع الحالي يبعث على التخوف والقلق”.

وسجلت الجزائر حتى الآن 139 إصابة بفيروس كورونا و15 حالة وفاة، 65 حالة تعافت من الفيروس.

يذكر أن الجزائر أغلقت حدودها البرية، وأوقفت الرحلات البحرية والجوية كما أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في خطاب للأمة الثلاثاء عن وقف كل التجمعات والمسيرات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” بلغ نحو 234 ألف إصابة وتوفي 10 آلاف شخص من الفيروس في العالم.

بحسب المنظمة فإن عدد الإصابات بالفيروس ازداد في العالم خصوصا في القارة الأوروبية والولايات المتحدة وبلغت نحو 104 آلاف حالة تقريبا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، “وباء عالميا”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.