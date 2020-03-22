تركيا تعلن عن توقف 85% من الطائرات بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية إلكر أيجي، اليوم الأحد، عن توقف 85% من طائرات نقل الركاب التابعة للشركة.
وقال أيجي إن 85% من طائرات نقل الركاب التابعة للشركة غير مستخدمة حاليا، بعد أن حظرت تركيا الرحلات الجوية مع أكثر من 60 بلدا بسبب تفشي فيروس كورونا، كما نقلت وكالة “رويترز”.
وقال رئيس مجلس الإدارة في مقابلة بثها تلفزيون سي.إن.إن ترك على الهواء مباشرة أنه تقرر منع من تزيد أعمارهم على 65 عاما من السفر على رحلات الخطوط التركية، بعد أن فرضت أنقرة أمس السبت حظر تجول على مواطنيها من كبار السن.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، “وباء عالميا”، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
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