كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 28572 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 28572 حالة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

كما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، تسجيل 324 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 1326.

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وكانت إسبانيا من أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا في أوروبا بعد إيطاليا، حيث أبلغت السلطات الصحية عن 131616 حالة إصابة و 558 حالة وفاة.