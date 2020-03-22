كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول: بريطانيا لديها نماذج أولية للتهوية لمكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت بريطانيا النماذج الأولية من أجهزة التهوية الجديدة لمساعدة الخدمات الصحية على التعامل مع تفشي وباءفيروس كورونا، وإنتاج الآلات الجديدة سيبدأ قريبًا، وفقًا لما أعلنه وزير الإسكان، روبرت جينريك، اليوم الأحد.

وقال "جينريك"، في مقابلة مع "سكاي نيوز": "لقد طغت علينا عروض الدعم. هناك الآن عدد من الشركات المصنعة التي تعمل معنا. نحن نتلقى بعض النماذج الأولى، ونتوقع أن يبدأ التصنيع بسرعة كبيرة"، مضيفًا أن نحو 13 ألف جهاز تهوية متوفرة حاليًا لخدمة الصحة الوطنية البريطانية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول البريطاني: "لكننا بحاجة إلى المزيد، ونحن نحاول زيادة الإنتاج بأسرع ما يمكن."