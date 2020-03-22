كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تؤكد 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المركز طبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت محافظة أويتا في اليابان حدوث عدوى جديدة بفيروس كورونا في مركز طبي، اليوم الأحد، ليصل إجمالي عدد المصابين في المركز إلى 14 حالة، مما يجعلها مجموعة مشتبه بها، وفقًا لما كشفته وكالة "كيودو" للأنباء.

وقالت "كيودو"، إنه تم تأكيد إصابة ممرضتين تعملان في مركز أويتا الطبي، إحداهما في العشرينيات من عمرها والأخرى في الخمسينات من العمر، بفيروس كورونا على الرغم من أنهما ظهرت عليهما أعراض خفيفة، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت وكالة الأنباء، أن المحافظة الجنوبية الغربية تجري اختبارات فيروس كورونا لنحو 600 من الموظفين والمرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى أو تم إدخالهم إلى المستشفى، وذلك بهدف ربطهم بمجموعة.

وتأتي الحالات الجديدة بعد تأكيد 12 حالة أخرى في المركز الطبي، بما في ذلك الممرضات والأطباء.

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سجلت اليابان 1055 حالة إصابة بفيروس كورونا المنقول محليًا حتى اليوم الأحد، بارتفاع 40 عن اليوم السابق، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية العامة.

تجاوز الرقم 1000 يوم السبت حيث تكافح الأمة لتجنب أزمة صحية قبل دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

لا يشمل العدد الرسمي 712 حالة إصابة من سفينة سياحية راسية بالقرب من طوكيو الشهر الماضي.

كما ذكرت وكالة كيودو، اليوم الأحد، أن أوساكا، في غرب اليابان، أكدت وفاة رجل في السبعينيات من عمره مصاب بفيروس كورونا، بينما غونما، في شرق اليابان.