كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم الأحد، تسجل 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وبدأ الجيش في ماليزيا، مساعدة الشرطة في تسيير دوريات لتنفيذ قرار الإغلاق الذي فرضته الحكومة رداً على تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد.

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وقالت وزارة الدفاع، إن قوات الجيش ستساعد الشرطة في مراقبة الوضع، لضمان امتثال المواطنين لقرار السيطرة على الحركة.

وأعلن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين هذا الأسبوع، أنه لن يسمح للماليزيين بين 18 و31 مارس بمغادرة البلاد، كما لن يسمح بالدخول سوى للأجانب الذين يؤدون "خدمات ضرورية".