كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماليزيا.. دوريات للجيش مع تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت سلطات ماليزيا، قوات الجيش، اليوم الأحد، لفرض قيود على السفر لمدة أسبوعين في بلد بها أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، ويرتبط معظمها بتجمع ديني جماعي.

وقال وزير الدفاع الماليزي، في مؤتمر صحفي بعد بدء الانتشار عند الظهر، إن ماليزيا استدعت الجيش بعد أن استمر بعض الناس في تحدي القيود التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف إسماعيل صبري يعقوب: "على الرغم من أن الشرطة قالت، إن الامتثال بنسبة 90٪ الآن، فإن 10٪ ليس عددًا صغيرًا".

أبلغت البلاد حتى الآن عن تسع وفيات و 1183 إصابة، وقد سجلت منطقة جنوب شرق آسيا ما مجموعه أكثر من 3200 حالة إيجابية، والمراكز الكبرى الأخرى هي تايلاند وإندونيسيا وسنغافورة والفلبين.

ومن بين الأشياء التي ستقوم بها الشرطة والجيش بشكل مشترك حواجز الطرق. وبالمثل بالنسبة للدوريات في المناطق الحضرية والريفية، والحفاظ على الأمن في المستشفيات، وإدارة المناطق المزدحمة والتي قد لا تلتزم بالترتيب مثل الأسواق".

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يرتبط التجمع الإسلامي الذي استمر أربعة أيام في مسجد بالقرب من العاصمة الماليزية كوالالمبور بنسبة 60 ٪ من جميع الحالات في البلاد، التي لا يتجاوز عددها الصين وكوريا الجنوبية في آسيا.

وقال منظمون في بيان، إن المصلين الذين حضروا الحدث يتعاونون مع السلطات، بعد أن قالت الحكومة يوم الخميس، إنها لم تعثر بعد على 4000 من أصل 14500 ماليزي حضروا.

وقالت وزارة الصحة يوم السبت، إنها تتوقع أن يرتفع عدد الحالات الأسبوع المقبل في محاولة لتعقب المشاركين الذين لم يتم فحصهم في تجمع 27 فبراير - 1 مارس.

وقال عبد الله تشونج، قائد الفريق المنظم للحدث، يوم السبت: "بعد سماع تقارير عن آلاف أو مشاركين لم يتم فحصهم بعد، عاد العديد منهم إلى أقسامهم الصحية أو مستشفياتهم بشكل متكرر حتى يتم تسجيل أسمائهم وتفاصيلهم".

وأضاف: "نحن مستعدون وقد قدمنا التزامنا الكامل بمساعدة السلطات على التعامل مع الوباء."

وقال أيضًا، إن 12،500 شخص حضروا التجمع، بما في ذلك الأجانب و 200 لاجئ من الروهينجا. وقدرت الحكومة الرقم عند 16000.