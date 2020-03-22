كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تسجل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا و64 إصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في إندونيسيا، اليوم الأحد، 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا و64 إصابة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

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وكان الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، قد طالب بتكثيف اختبارات فيروس كورونا على الفور في رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، في مواجهة ارتفاع حصيلة القتلى من الفيروس والعدد الكبير من الإصابات.

وقال: "أطلب زيادة عدد مجموعات الاختبار وعدد مراكز الاختبار ونشرك المزيد من المستشفيات"، كما ذكرت وكالة "رويترز".