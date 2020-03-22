كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايوان تعلق عبور ركاب الخطوط الجوية لوقف انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شددت السلطات في تايوان ضوابط السفر، اليوم الأحد، للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا، وتعليق مرور ركاب الخطوط الجوية عبر البلاد من 24 مارس حتى 7 أبريل، حيث أعلنت 16 حالة جديدة ليصل المجموع إلى 169.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء، لن يُسمح لركاب الخطوط الجوية بالمرور عبر تايوان حتى 7 أبريل.

وقالت الحكومة في بيان، إن الخطوة تهدف إلى "الحد من حركة الأشخاص عبر الحدود وتقليل خطر انتقال الأمراض".

سيؤثر الحظر في الغالب على شركتي الطيران الرئيسيتين التايوانيتين، وتشاينا إيرلاينز وإيفا إيروايز، اللتين قامتا في السنوات الأخيرة بتسويق تايبيه كمطار عبور مناسب وبأسعار معقولة، تتنافس مع هونج كونج وسنغافورة.

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وبينما نجحت تايوان في المراحل الأولى من تفشي المرض في إبقاء عدد الحالات منخفضًا نسبيًا بفضل نظام الفحص والتتبع الجيد، فقد ارتفعت الأرقام بسبب تدفق الأشخاص المصابين من الخارج.

وقد قامت تايوان بالفعل بإيقاف جميع الأجانب بصرف النظر عن حاملي تصاريح الإقامة من القدوم إلى الجزيرة وهي قيد الحجر الصحي لمدة 14 يومًا لكل شخص يصل إلى الجزيرة.

خفضت كلا الشركتين رحلاتهما بشكل كبير بسبب تأثير الفيروس، لكنهما ما زالا يعملان وكانا مشغولين بإعادة التايوانيين من أكثر المناطق تضررًا في العالم مثل أوروبا.

نصحت تايوان مواطنيها بشدة بعدم السفر إلى الخارج.