زلزال يضرب العاصمة الكرواتية…قتيل ومباني دمرت وحالة رعب-صور

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خلف زلزال ضرب، اليوم الأحد، العاصمة الكرواتية، زغرب، مقتل فتى في الخامسة عشرة من عمره، وملأ الشوارع بحطام واجهات المباني المدمرة.
وضرب الزلزال بقوة 5,3 درجات زغرب، صباح اليوم، متسببا في أضرار مادية كبيرة، وحالات هلع، ما دفع العديد من سكان المدينة إلى النزول إلى الشوارع، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
ونقلت وكالة الأنباء الكرواتية عن زاركو راسيتش، مسؤول الطوارىء في زغرب، قوله “تلقينا اتصالا يتعلق بمبنى انهار، وعثرنا على فتى غائب عن الوعي، ولا شيء يدل على أنه على قيد الحياة”، موضحا أن الفتى في الخامسة عشرة من العمر.
وأكد مركز الزلازل الأوربي المتوسطي أن مركز الزلزال يقع على بعد 7 كيلومترات من شمال العاصمة.
وفي أحياء وسط زغرب القديمة، انهارت واجهات بعض الأبنية، فيما قطعت الكهرباء عن أنحاء عديدة في المدينة، وتلا الهزة زلزال آخر بقوة 5 درجات في الساعة 7,00 صباحا.
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